ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع خلية الأزمة لتنفيذ سيناريو محاكاة لعدد من الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، بالإضافة إلى مسئولي الإدارات والجهات المشاركة .

محافظ أسوان يتابع بروفة سيناريو للتعامل مع الأزمات وأى أحداث طارئة

جاء ذلك من أجل الإستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات والحد من آثارها السلبية حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وحماية للممتلكات العامة والخاصة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية للتأكيد المتواصل على إستعداد منظومة إدارة الأزمات والطوارئ والمراجعة الدورية لجاهزية المعدات والموارد المتاحة لضمان سرعة الإستجابة في حالات الطوارئ والحد من الخسائر البشرية والمادية .

ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية

وقد شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تعزيز التكامل بين جميع الأجهزة المعنية لضمان التعامل الفعّال مع أي أزمة محتملة ، مشيراً إلى أهمية إستمرار تنظيم مثل هذه التدريبات لضمان الجاهزية التامة والإختبار الدورى لفاعلية خطط الطوارئ الموضوعة وتحسين كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة أي تحديات مما يساعد على حماية أمن وسلامة المواطنين وتقليل آثار الأزمات السلبية .

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