وكيل الصحفيين للتدريب يشيد بدعم مجلس النقابة لتطوير المركز

وجه وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، محمد سعد عبد الحفيظ، الشكر لمجلس النقابة وللنقيب خالد البلشي على دعمهم المتواصل لتطوير مركز التدريب.

وأكد أن المجلس وافق على معظم المشروعات التي تم عرضها، والتي شملت خططًا لتحديث البنية التحتية للمركز في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى توسيع أجندة التدريب.

وأضاف عبد الحفيظ أن التعاون بين أعضاء مجلس النقابة كان العامل الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات، مشيرًا إلى أن خطة تطوير المركز مستمرة، وتتضمن إضافة برامج تدريبية جديدة تتماشى مع تطورات المجال الإعلامي ومتطلبات الصحفيين الشباب.