استقبل الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير الفرع، وفدًا من شيوخ وقيادات نجوع وقرى الكوبانية ، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي ودعم الشراكة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجتمع المحلي لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية .

مدير الرعاية الصحية بأسوان يلتقي وفدًا من شيوخ وقيادات نجوع الكوبانية

تناول اللقاء مناقشة احتياجات الأهالي الصحية وآليات تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض مدير الفرع جهود الهيئة في تجهيز وتشغيل المنشآت الطبية بالمحافظة، مشددًا على التزام الهيئة بتطوير الخدمات الصحية واستدامة تقديمها بأعلى معايير الجودة ، كما استمع لآراء واقتراحات الحاضرين حول تطوير الخدمات الصحية لتلبية تطلعات أهالي المنطقة.

تحقيق أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة

وأكد وفد شيوخ وقيادات الكوبانية على تقديرهم لدور الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة، كما عبروا عن ترحيبهم بالتعاون المشترك لتحقيق أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، وتكريس الجهود لتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.

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