سعد عبدالحفيظ: مركز تدريب نقابة الصحفيين تعاقد مع مؤسسات دولية

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، عن توقيع شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية لدعم برامج المركز التدريبي.

وأوضح أن أبرز الشراكات كانت مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسسة “وان أفرا”، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات مكنت المركز من تقديم دورات نوعية بتكاليف مرتفعة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز جودة البرامج التدريبية المقدمة، حيث تضمنت دورات متخصصة في الصحافة الرقمية، والسلامة المهنية، وتحليل البيانات. وأكد أن المركز يسعى للاستمرار في توسيع قاعدة الشراكات لتلبية احتياجات أعضاء النقابة ومتطلبات السوق الإعلامي.