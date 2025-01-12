العاهل الأردني يحذر من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات بالقدس

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية، اليوم /الأحد/، أمين سر دولة "الفاتيكان" الكاردينال بيترو بارولين؛ حيث تطرق اللقاء، الذي حضره الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له، إلى العلاقات المتينة التي تجمع الأردن والفاتيكان.

وأعرب الكاردينال بارولين - طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم - عن شكره للملك على دعمه ورعايته للوجود المسيحي في الأردن.

وأكد اللقاء ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية؛ إذ ثمن الملك موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

حضر اللقاء: مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، وغبطة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، والوفد المرافق للكاردينال بارولين.

وكان الكاردينال بارولين قد حضر تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس، أول أمس /الجمعة/؛ والتي بُنيت على قطعة أرض وجّه الملك بتخصيصها لهذه الغاية.