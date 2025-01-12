هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 13.4 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام 2,166 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 29,277.45 نقطة، كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 3,085.26 نقطة.

كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 8,153.72 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.35%، ليغلق عند مستوى 11,223.18 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 12,879.21 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.42% ليغلق عند 36,323.54 نقطة، كما تراجعت مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 6,518.2 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 40.9 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 47.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 814.9 مليون سهم، من 101.6 ألف صفقة منفذة.