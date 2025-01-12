تدريب 2200 مستفيد ضمن حقيبة تدريبية شاملة

أكد محمد سعد عبد الحفيظ أن مركز التدريب نجح في تدريب أكثر من 2000 عضو من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 200 طالب وطالبة من كليات وأكاديميات الإعلام، خلال أقل من عام ونصف. ولفت إلى أن الحقيبة التدريبية التي تم تنفيذها شملت 32 دورة متقدمة، منها صحافة البيانات، والصحافة الاستقصائية، وتغطية النزاعات والصراعات، والسلامة المهنية، وصحافة المحمول.

وأضاف عبد الحفيظ أن النقابة ركزت على إدخال دورات جديدة، مثل استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحرير النصوص والمونتاج، والصحافة التليفزيونية، وتسويق المحتوى. وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في سد فجوات تدريبية كانت موجودة سابقًا، ما جعل المركز أكثر جذبًا للصحفيين والطلبة.