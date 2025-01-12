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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تدريب 2200 مستفيد ضمن حقيبة تدريبية شاملة

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أكد محمد سعد عبد الحفيظ أن مركز التدريب نجح في تدريب أكثر من 2000 عضو من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 200 طالب وطالبة من كليات وأكاديميات الإعلام، خلال أقل من عام ونصف. ولفت إلى أن الحقيبة التدريبية التي تم تنفيذها شملت 32 دورة متقدمة، منها صحافة البيانات، والصحافة الاستقصائية، وتغطية النزاعات والصراعات، والسلامة المهنية، وصحافة المحمول.

وأضاف عبد الحفيظ أن النقابة ركزت على إدخال دورات جديدة، مثل استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحرير النصوص والمونتاج، والصحافة التليفزيونية، وتسويق المحتوى. وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في سد فجوات تدريبية كانت موجودة سابقًا، ما جعل المركز أكثر جذبًا للصحفيين والطلبة.

أكد محمد سعد عبد الحفيظ أن مركز التدريب نجح في تدريب أكثر من 2000 عضو من الجمعية العمومية بالإضافة إلى 200 طالب وطالبة من كليات وأكاديميات الإعلام خلال أقل من عام ونصف ولفت إلى أن الحقيبة التدريبية التي تم تنفيذها شملت 32 دورة متقدمة منها صحافة البيانات والصحافة