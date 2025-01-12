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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس صالح جمعة لاعب الأهلي السابق بسبب نفقة طليقته

صالح جمعة
صالح جمعة
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قضت محكمة الأسرة  المنعقدة بالتجمع الخامس بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

وكانت طليقة الاعب صالح جمعة أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتعويض على النفقة الزوجية، بتاريخ الامتناع من عام 2019 وحتى عام إقامة الدعوى في 2020.
وكان تقدم الاعب صالح جمعة باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة وقضت المحكم بتعديل الحكم بأن يؤدي لطليقته 35 ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعا وألزمت الاعب بالمصروفات.

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