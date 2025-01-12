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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

1.4 مليون جنيه دخل مركز التدريب خلال عام ونصف

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كشف محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، أن مركز تدريب النقابة حقق دخلًا بلغ نحو 1.4 مليون جنيه خلال أقل من عام ونصف، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ النقابة. 

 

وأكد أن الإدارة المثلى لإمكانات المركز، التي كانت مهدرة في السابق، ساعدت في تحقيق فائض بالميزانية لأول مرة.

وأوضح عبد الحفيظ أن هذا النجاح المالي جاء نتيجة تشغيل كل الإمكانات المتاحة، بما في ذلك تأجير القاعات وتنظيم دورات تدريبية لمؤسسات أكاديمية وجامعات. وأكد أن هذه الخطوة ساهمت في تمويل عملية تحديث وتجهيز مركز تدريب الإسكندرية، ما يعكس استثمار النقابة الفعال في تطوير بنيتها التدريبية.
 

كشف محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتدريب أن مركز تدريب النقابة حقق دخل ا بلغ نحو 1 4 مليون جنيه خلال أقل من عام ونصف وهو ما يعد إنجاز ا غير مسبوق في تاريخ النقابة