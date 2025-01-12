حماية المستهلك: إطلاق حملات توعية للمستهلكين بهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلكين.

و أشار رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ البوابة نيوز خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة الفيوم إلي التوسع في فروع الجهاز و خطط لافتتاح فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك في مختلف المحافظات، بما في ذلك الفيوم، لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الجهاز.

و أعلن السجيني عن إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، بهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات.

و شدد على ضرورة مواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من الاستغلال.

كما أكد على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يسهم في تحقيق الأهداف.