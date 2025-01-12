ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

حماية المستهلك: إطلاق حملات توعية للمستهلكين بهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي

رئيس حماية المستهلك
رئيس حماية المستهلك ومحافظ الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلكين.

و أشار رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ البوابة نيوز خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة الفيوم إلي التوسع في فروع الجهاز و خطط لافتتاح فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك في مختلف المحافظات، بما في ذلك الفيوم، لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الجهاز.

و أعلن السجيني عن إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، بهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات.

و شدد على ضرورة مواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من الاستغلال.

كما  أكد على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يسهم في تحقيق الأهداف.

حماية المستهلك حملات لتعزيز الوعي الاستهلاكي محافظة الفيوم افتتاح فروع لجهاز حماية المستهلك