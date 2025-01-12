وكيل تعليم أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.. صور

قام المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الأحد، بجولة تفقدية شملت خمس مدارس تابعة لإدارة أسوان التعليمية ، فى إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة في يومها الثاني، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام .

وكيل تعليم أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

واستهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة مدرسة عبد الجليل حسنين الاعدادية المشتركة ،حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مادة العلوم وعددهم ١٧٨ طالباً ،وطلاب الصف الثانى الاعدادى مادة اللغة العربية وعددهم ١٦٩ طالباً من خلال ٩ لجان ، وتبادل الرشيدى الحديث مع أبنائه الطلاب وحثهم على الهدوء والتروى عند كتابة الإجابات والمراجعة الجيدة واطمأن على وضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان ومطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية كما تابع سير العمل بالكنترول .

ثم توجه الرشيدي إلى مدرسة محمد عبد المعطى الابتدائية، وتفقد اللجان الامتحانية بها لصفوف النقل (من الصف الثالث حتى السادس الابتدائى) ، والتى يبلغ عددها ٤ لجان ، وكذلك لجان مدرسة شجرة الدر الابتدائية وعددها ١٣ لجنة، حيث تابع أداء التلاميذ للامتحان حيث يؤدى طلاب الصف الثالث والخامس الابتدائى الامتحان بمادة اللغة العربية ، والصف الرابع لمادة اللغة الانجليزية والتربية الدينية ، والصف السادس دراسات اجتماعية وICT .

واطمأن وكيل الوزارة على تحقيق الانضباط داخل وخارج اللجان ومستوى الامتحان وتوافر دليل اللجان، وطالب الملاحظين بطمأنة الطلاب والحرص على توفير التهوية الجيدة والمناخ المناسب لأداء الامتحان بيسر وسهولة ، وحسن التعامل مع الطلاب باللجان وخاصةطلاب الدمج بعد ملاحظته لوجود عدد من طلاب الدمج وتابع نماذج الامتحانات الخاصة بهم .

واستكمل الرشيدى جولته لمدرسة عوض السيد الثانوية بنات حيث تؤدى طالبات الصف الثانى الثانوي الامتحان بالفترة الصباحية الشعبة العلمية مادة الكيمياء والشعبة الأدبية مادة الجغرافيا وبلغ عدد اللجان بها ١٦ لجنة بالإضافة إلى لجنة منازل وعدد الطالبات ٣٠٠ طالبة انتظام و١٧ منازل ، حيث تابع اللجان وتأكد من تمكن الطالبات من الدخول على المنصة من خلال التابلت وتقديم كافة أوجه الدعم التقنى لهم من خلال مسئولى التطوير ، وطمأنهن على إتاحة الوقت لمن واجهتها صعوبة فى الدخول للمنصة بالامتحان الالكترونى حتى يتسنى لهن الإجابة بهدوء وتركيز .

واختتم الرشيدى جولته ، بتفقد مدرسة مجمع هميمى الجبلاوى الابتدائية وعدد لجانها ٢١ لجنة ، وتابع وكيل الوزارة مستوى انضباط اللجان وحسن سير العمل داخلها، والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وخلال حديثه مع الطلاب اطمأن على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان ، وجودة طباعة ورقة الأسئلة وطالبهم بكتابة الإجابات بخط واضح ومرتب والمراجعة الجيدة وتمنى لهم التوفيق والنجاح وعقب خروجه من المدرسة التقى عدداً من أولياء أمور التلاميذ وأكد لهم أن الطلاب هم أبناؤنا وأمانة لدينا ولا يدخر أحد جهداً فى سبيل تقديم خدمة تعليمية متميزة لهم .

متابعة أعمال تجهيزات امتحانات الشهادة الاعدادية داخل المطبعة السرية



فى سياق آخر تابع وكيل الوزارة أعمال تجهيزات امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المطبعة السرية، حيث تابع المراحل النهائية لتجهيز أوراق الإجابة (بوكليت) بعد الانتهاء من طباعتها ، وطالب مسئولى المطبعة بمتابعة التنسيق لتأمين وصول الامتحانات للإدارات وقدم التحية لهم على مجهوداتهم وتمنى للجميع دوام التوفيق.

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