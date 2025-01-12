تنظيم احتفالية كبرى لتوزيع 500 لحاف على الأولى بالرعاية بقرى إطسا.. صور

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنظيم احتفالية كبرى بقاعة برج العرب بمركز اطسا تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم،، استهدفت الإحتفالية توزيع 500 لحاف للأسر الأولى بالرعاية بقرى دفنو والسلام والجعافرة وبحر ابو المير وخلف وقلمشاه وقلهانه وقصر الباسل بمركز إطسا فى محافظة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيرين فتحى وكيلة وزارة تضامن الفيوم.

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، ان الاحتفالية جاءت لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التى اطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة.

وأضاف أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الفيوم تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

جدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

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