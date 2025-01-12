افتتاح مركز تدريب نقابة الصحفيين بالإسكندرية بعد تحديثه

افتتح نقيب الصحفيين خالد البلشي ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبد الحفيظ مركز تدريب نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وذلك بعد إجراء عملية تحديث شاملة.

وأوضح عبد الحفيظ أن المركز تم تجهيزه بأحدث أجهزة الحاسب، والكاميرات، وأدوات الإضاءة، وأجهزة الصوت والمونتاج، لتوفير بيئة تدريبية متطورة تستوعب حقيبة تدريبية متقدمة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الوعد الذي قطعه العام الماضي للصحفيين في الإسكندرية بتحديث قاعة التدريب الرئيسية قد تحقق هذا العام.

وأكد أن عملية التحديث تأتي استكمالًا للتطوير الذي تم في مركز التدريب الرئيسي بالقاهرة، والذي يشمل الاستوديوهات وقاعات التدريب وصالة التحرير، مما أسهم في توفير ميزانية كافية لدعم المركز بالإسكندرية.

