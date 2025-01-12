سلامة الغذاء: فحص 409 طلبات تظلم وارد من الموانئ المختلفة الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، قيام إدارات الهيئة المختلفة بالعديد من الأنشطة، فقد تم تنفيذ 37 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الغربية، الأقصر، الإسكندرية، قنا، دمياط، بورسعيد، سوهاج والسويس).



وتم تسجيل 681 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 457 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 364 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية والقاهرة.

وتم تسجيل 20 منشأة تخزينية ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 944 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص و الرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 66 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الفيوم وأسوان ) .



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 409 طلبات تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 42 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، كما قامت الإدارة بتنفيذ حملات على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الاسماعيلية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.



كما تمت المشاركة في اجتماع لجنة الهيئة العامة للمواصفات والجودة لمناقشة مواصفة اللحوم غير المعاملة حراريًا.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 12 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 2 منشأة حديثة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.