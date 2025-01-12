هل يمكن خسارة الوزن في الشتاء؟.. استشاري تغذية علاجية تكشف السر

في فصل الشتاء يتزايد الشعور بالجوع نتيجة بذل الجسم طاقة للتدفئة، لكن هل تعلم أنّه يمكن استغلال هذا الوقت أيضا لخسارة الوزن؟ .

الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، تكشف كيفية التعامل مع هذا الجوع الشتوي، مؤكدة أنّ اتباع نظام غذائي صحي جنبًا إلى جنب مع بعض النصائح الغذائية المبتكرة، يمكن أن يكون الحل الأمثل لتعزيز المناعة والحفاظ على الوزن المثالي.

وتقول الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشعور بالجوع يزداد في فصل الشتاء، لأن الجسم يبذل طاقة من أجل التدفئة، ولذلك يشعر الإنسان بالجوع باستمرار، لكن يمكننا استغلال فصل الشتاء لإنقاص الوزن خصوصا وأن معدل الحرق يزيد.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه يجب تناول الأكل الصحي في فصل الشتاء للحفاظ على الوزن وزيادة المناعة والحفاظ عليها، والحرص على تناول البروتين باستمرار خصوصا في وجبة الإفطار للشعور بالشبع.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أنّ الطعام الدافئ يشعر الإنسان بالشبع، وأيضا الطعام الذي يحتوي على توابل، والشوربة بكل أنواعها تشعر بالشبع وجميعها مغذية، سواء شوربة الخضار والعدس وشوربة الفراخ، كل الأنواع غنية جدا ومشبعة وتشعر بالدفء، ناصحة بتناول المسليات الصحية مثل الذرة المشوي والبطاطا، والبليلة بالقرفة والحمص أيضا تدفئ وتشبع وبسعرات حرارية معقولة.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية على ضرورة ممارسة الرياضة خصوصا في فترات الصباح، مع أشعة الشمس الدافئة.