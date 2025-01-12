كيف تعزز مناعتك لتجنب أمراض وفيروسات الشتاء؟

وفقًا لمؤسسة «مايو كلينك» الطبية، فإن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تؤدي إلى إضعاف المناعة في فصل الشتاء.

ومن خلال تجنب هذه العادات غير الصحية، يمكن للفرد تعزيز صحته ومقاومته للأمراض وتتمثل هذه العادات التي يجب تجنبها ما يلي:

- قلة النوم تعوق إنتاج الخلايا المناعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى،

ويُنصح بالحصول على ما بين 7- 9 ساعات من النوم يوميًا لتعزيز مناعة الجسم.

الاستهلاك العالي للسكريات يؤثر سلبًا على المناعة

- الإجهاد المزمن يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يضعف استجابة الجهاز المناعي

- التدخين يحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على قدرة الجهاز المناعي في مقاومة الفيروسات

- استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط يؤدي إلى ضعف المناعة

- تناول الأطعمة السريعة والافتقار إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية

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