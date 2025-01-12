وكيل نقابة الصحفيين للتدريب: أعدنا تشغيل مركز تدريب الإسكندرية بعد تحديثه

افتتح نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة محمد سعد عبد الحفيظ، أمس، مركز تدريب نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وذلك بعد تحديثه وتطويره.

وقال عبد الحفيظ: إن مركز تدريب الإسكندرية كان بحاجة إلى تحديث بأجهزة حاسب حديثة، وكاميرات وأدوات إضاءة، وأجهزة صوت ومونتاج، حتى يصلح لتنفيذ حقيبة تدريبية تشمل عددًا من الدورات المتقدمة، التي تحتاج إلى تجهيزات أحدث.



وأشار عبد الحفيظ إلى أنه وعد الزملاء الصحفيين في الإسكندرية العام الماضي بتحديث قاعة التدريب الرئيسية في مقر النقابة الفرعية، وهو ما تحقق هذا العام.

ولفت إلى أن ما تحقق في مركز تدريب النقابة الرئيسي بالقاهرة خلال العام الماضي، وإدارة المركز بشكل مختلف، وذلك بعد تشغيل الاستوديوهات، وقاعات التدريب، وصالة التحرير، وفتح الباب لتأجير وإقامة دورات تدريبية لمراكز وجامعات وأكاديميات وفر ذلك ميزانية معقولة، مكنت المركز من العمل على تحديث وتجهيز مركز التدريب بالإسكندرية، فضلًا عن العمل على أجندة تدريب مختلفة في المركز الرئيسي بالقاهرة.

وأضاف عبد الحفيظ أن المركز تمكن في أقل من عام ونصف العام تقريبًا من تحقيق دخل بلغ نحو 1.4 مليون جنيه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، مؤكدًا أن مركز التدريب استطاع أن يحقق فائضًا في ميزانيته بعد تشغيل كل الإمكانات التي كانت مهدرة.

وتابع عبد الحفيظ أن المركز في نفس الفترة درب أكثر من 2000 عضو بالجمعية العمومية، وما يقرب من 200 طالب وطالبة بكليات وأكاديميات الإعلام، وتم تنفيذ حقيبة تدريبية شملت أكثر من 32 عنوانًا، أبرزها "صحافة البيانات، والصحافة الاستقصائية، وتغطية النزاعات والصراعات، والسلامة المهنية، وصحافة المحمول، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في ضبط الصياغات، والمونتاج، والجراف، والصحافة التليفزيونية، وتسويق المحتوى"، وغيرها من الدورات، التي لم تكن متاحة في النقابة من قبل نظرًا لعدم استغلال كل إمكانات المركز، الذي تم افتتاحه في 2018م.

وصرح وكيل النقابة للتدريب بأن الشراكات، التي تم الاتفاق عليها مع عدد من المؤسسات والهيئات أتاحت للمركز إقامة دورات مهمة وتكلفتها عالية، لافتًا إلى أن أبرز تلك الشراكات كانت مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسسة "وان أفرا".

ووجه عبد الحفيظ الشكر لمجلس النقابة، وللنقيب خالد البلشي على تعاونهم وموافقتهم على معظم المشروعات، التي عرضت عليهم بخصوص مركز التدريب.