الدوري الإسبانى.. دا كوستا ويلدريم يقودان خيتافى لمواجهة لاس بالماس

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاس بالماس، وذلك بعد قليل على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

وجاء تشكيل خيتافى كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: داكونام، دومينغوس دوارتي، عمر الديريتي، خوان ايغليسياس.

خط الوسط: ماورو أرامباري، لويس مييا، كارليس ألينيا، كريسانتوس اوتشي.

خط الهجوم: كوبا دا كوستا، بيرتوغ يلدريم.

ويحتل فريق لاس بالماس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.