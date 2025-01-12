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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومي للاس بالماس أمام خيتافى

لاس بالماس
لاس بالماس
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أعلن أليكس جونزاليس المدير الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى وذلك بعد قليل على ملعب "دى جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لاس بالماس كالتالى:
حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.
خط الدفاع: خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول.
خط الوسط: داريو إيسوجو، خافيير مونييز، كيريان رودريجز، البيرتو موليرو.
خط الهجوم: مارفين بارك، فابيو سيلفا، ساندرو راميريز.
ويحتل فريق لاس بالماس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.
 

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