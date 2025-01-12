ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون لـ2 فبراير

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين  بقتل طالب، بسبب لهوه أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم بمنطقة الزيتون، لجلسة 2 فبراير.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إرتكاب الواقعة أجلت محكمة جنايات القاهرة طالب الزيتون قسم شرطة الزيتون محكمة جنايات القاهرة القاهرة