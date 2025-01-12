منسى وشلبى وزيزو يقودون التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلاك بولز

يحل الفريق الأول بنادى الزمالك، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره بلاك بولز الموزمبيقى، وذلك على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المحموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.

ويبحث الفارس الأبيض عن الثلاث نقاط فى مواجهة اليوم أمام بلاك بولز الموزمبيقي، من أجل حسم التأهل إلى دور الربع النهائي.

من التوقع ان يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - أحمد محمود.

خط الوسط : عبد الله السعيد - محمد شحاته - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد سيد زيزو.

ويدخل الزمالك المباراة وهو محتل المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين، بينما يحتل فريق بلاك بولز المركز الرابع برصيد أربع نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل أخر، وخسر لقائين.