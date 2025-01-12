زد يعلن عن تمديد عقود 3 من لاعباته في فريق الكرة النسائية

اعلن نادي زد، عن تمديد عقود عدد من لاعباته في الفريق الأول الكرة النسائية بالنادي، وذلك في آطار دعم وتعزيز صفوف الفريق الأول، لتحسين نقاطهم في الدوري الجاري.

حيث اعلن النادي، عن تمديد عقود كلا من منى السيد "توتي" – داليا يوسف – وحارس المرمى إلهام هاني.

يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز الفني والإداري لنادي زد بالسعي في الفترة الحالية لتقييم لاعباته بعد خوضه13 مباراة خلال دوري كرة القدم النسائية، وذلك من أجل تعزيز صفوف فريق كرة القدم النسائية بقيادة محمود خلف.

ويحتل فريق الكرة النسائية لنادي زد، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الممتاز بفارق 28 نقطة، بعد خوضه لـ13 مباراة حقق فيها الفوز في 9 مواجهات، وخسارة ثلاث مباريات،وتعادل في مواجهة واحدة، وسجلت لاعباته 49 هدفًا.