حماية المستهلك: 45 مأمورية ضبط قضائي لمراقبة الأسواق

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية حقوق المستهلك، خلال اجتماعه مع التجار وأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم اليوم الاحد، توفير 45 مأمور ضبط قضائي من خلال الجهاز، لإجراء مسح كامل لكل المحال والسوبر ماركت، وخصوصًا التي تبيع السلع الغذائية، وذلك لرصد أي مخالفات متعلقة بجودة السلع، أو الأسعار.

وأشار السجيني إلى أن زيارته تستهدف عمل مسح كامل للمحافظة، ورصد أبرز الظواهر والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكشف رئيس الجهاز عن أن هذه الجولة تهدف إلى توصيل رسالة للمستهلك، مفادها إننا إلى جانبه ولن نسمح باستغلاله، وللتاجر إنه لن يتم التهاون معه والسماح له بأي تجاوز، مشيرا إلى أنه سيوجه للتجار الأمناء الشكر والتقدير ليكونوا قدوة للآخرين من خلال منحه شهادة تسمى "صديق المستهلك".

وأفاد، بأن حملة حماية المستهلك من المقرر أن تجوب كل محافظات مصر، خصوصًا قبيل شهر رمضان الكريم.

من ناحيته، طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيدات والمواطنين بعدم شراء السلع وتخزينها قبيل شهر رمضان المبارك وفي مختلف المناسبات لأن ذلك يشجع التجار على الممارسات الاحتكارية بسبب زيادة الإقبال عليها، خصوصًا إن كافة السلع متوافرة ولن تنفذ أو تختفي الأسواق.