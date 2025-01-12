عرض رسمي من مانشستر سيتى ينتظر مرموش

تتسارع وتيرة المفاوضات بين مانشستر سيتي ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بشأن انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف السيتيزنز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المحادثات الرسمية بين الناديين كانت إيجابية للغاية. وأضاف رومانو أن مانشستر سيتي يعتزم تقديم عرض رسمي قريبًا كخطوة رسمية أخيرة، وأن هناك تفاؤلًا كبيرًا بإتمام الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

وكتب رومانو في تدوينته: "عمر مرموش ومانشستر سيتي.. نحن على وشك الوصول تمت محادثات مباشرة مع إدارة فرانكفورت بعد المباراة اليوم، والأجواء كانت إيجابية. العرض الرسمي سيأتي قريبًا، والسيتي واثق من إتمام الصفقة الأسبوع القادم."

يعد انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في حال إتمامه خطوة كبيرة في مسيرته الكروية، خاصة بعد تألقه اللافت مع فرانكفورت في الدوري الألماني.

ويتوقع أن يمنحه الانضمام إلى أحد أقوى الأندية في أوروبا فرصة لإبراز قدراته في منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ترقب الإعلان الرسمي



مع التطورات الأخيرة، ينتظر عشاق كرة القدم الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي قد تصبح واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الشتوية، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المصري الشاب.