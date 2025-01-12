خلال هذا الأسبوع.. كيف أجبر الجيش الإسرائيلي على الإعلان عن قتلاه ومصابيه؟

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هذا الأسبوع كان مزعجا لإسرائيل على كل المستويات السياسية والعسكرية، فعادة ما يتم تأخير البيانات الرسمية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحدث عن أعداد القتلى وتم الإعلان عن الجنود الأربعة القتلى من قبل البلديات التي ينتمي لها الجنود ما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان رسميا عن قتلاه ومصابيه.

وأضافت خلال رسالة على الهواء أن قتلاه من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الصحف الإسرائيلية أوضحت أن المكان الذي قتل فيه الجنود في هذا الكمين المحكم بتفجير واستخدام عبوات شديدة الانفجار كانت في منطقة يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه طهرها.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي يسير في هذه المناطق دون وجود آليات مصفحة ودون أي حذر حيث كان هناك يقين لديهم أن هذه المنطقة مطهره من حركة حماس وتفاجأوا بوجود كمائن بقنابل شديدة الانفجار مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.