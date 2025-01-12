ترسانة الإسكندرية يقترب من الصعود لدوري الدرجة الثالثة

يسير نادي ترسانة الإسكندرية بقيادة اللواء حسام الدين عزت قطب، رئيس مجلس الإدارة بخطوات ثابته نحو تحقيق حلم الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم بعدما نجح الفريق فى تصدر المجموعة وتحقيق الفوز على حساب المنافسين دون هزيمة في المسابقة.

ورغم المهام الصعبة التي تقع علي عاتق حسام الدين قطب برئاسه أكبر شركة ترسانة في الشرق الأوسط إلا أنه يولي اهتمام كبير بقطاع الرياضه ويقوم بدعم كبير لفريق الكره للمساهمة فى تطوير الكرة بالإسكندرية ومنح فرصة أكبر المواهب لتقديم نفسها.

ويعمل اللواء حسام الدين قطب على توفير كل ما يحتاجه الفريق من دعم مادى ومعنوي وضع الترسانة بين الأندية المميزه في محافظة الإسكندرية.

ويقوم العميد إيهاب أحمد كمال المدير التنفيذي ومصطفي نبوي رئيس جهاز الكرة بدور كبير في تنفيذ سياسات وخطط النادي للصعود إلى الدوري الممتاز خلال السنوات المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ترسانة الإسكندرية كلا من أشرف مبروك مدير الكره، محمد سمير ميشو المدير الفني، وليد ثابت مدرب عام، محمد رجب مدرب، صلاح سعد مدرب حراس، عاطف كمال مدير اداري، مؤمن مصطفى مدير شئون اللاعبين، الدكتور محمد سعيد طبياً ومحمود غريب اخصائي التأهيل.