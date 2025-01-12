وفاة شقيقة مديحة حمدى والعزاء بمسجد الجامع في مدينتي

أعلنت الفنانة مديحة حمدى اليوم الأحد عن وفاة شقيقتها .

وقالت عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله اختي الغالية مهجه حمدي زوجه رجل الأعمال يحيى عتمان ووالدت كلا من تامر ورانيا نورهان يحيى عتمان، وشقيقه كلا من المستشار محمد و ماجده و مشيره حمدي العزاء اليوم الساعه الخامسة مساء الي الساعه الثامنه بمسجد الجامع في مدينتي، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين".

يذكر أن مديحة حمدى حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية ولمعت في الإذاعة في الستينات، ثم في المسرح وظهرت أول مرة في مسرحية «السكرتير الفني» أمام فؤاد المهندس ثم انتقلت إلى الشاشة الصغيرة واستمر عملها فيه، حيث قدمت مجموعة مسلسلات منها: «الدوغري 90» و«عيلة الدوغري».

ومن أهم أفلامها: «عائلات محترمة» و«روعة الحب» و«معسكر البنات» و«مدرس خصوصي»وقد ارتدت الحجاب في التسعينيات، لكنها لم تبتعد عن التمثيل، ولها شهرة في السعودية لدورها الهام في مسلسل أصابع الزمن الذي لقى شهرة كبيرة في فترة الثمانينيات.