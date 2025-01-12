إحالة معلمة وطالبة إلى التحقيق بسبب تصوير امتحان بدمياط

أحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، معلمة باحدى مدارس إدارة دمياط الجديدة للتحقيق لاستخدامها الهاتف المحمول في تصوير أوراق الامتحان ، كما أحال وكيل الوزارة طالبة باحدى مدارس التعليم الفني بادارة دمياط التعليمية لاستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة وتصوير امتحان اليوم.

يذكر أن أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أمرا إداريا يحذر فيه من حيازة التليفون المحمول او اي وسيلة الكترونية من شانها نشر او ترويج اي من الأوراق الامتحانية قبل واثناء وبعد اعمال الامتحانات او ارتكاب اي من الافعال التي من شانها الاخلال باعمال الامتحانات او الغش او المساعدة عليه.

وقد حذر وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط من ان ذلك شأنه احالة المخالف الي النيابه العامة سواء كان من الطلاب او من اعضاء هيئة التدريس المشتركين في اعمال الامتحانات طبقا للقانون رقم (73) لسنة 2017، والقانون رقم 205 لسنة 2020 والذي نص علي ان من يرتكب اي من المخالفات السالف ذكرها يتعرض لعقوبة تصل للحبس والغرامة طبقا لمنطوق القانون الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط، جميع الطلاب إلى الالتزام التام بضوابط الامتحانات والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توعية الطلاب بأهمية الامتحانات ودورها في مستقبلهم.

كما تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، اللجان الامتحانية بمدرستى كفر البطيخ الإعدادية بنات و كفر سعد الثانوية المشتركة ،بعد انطلاق الامتحانات لصفوف النقل أمس السبت بعدد 718 لجنة على مستوى المحافظة والتى استقبلت نحو 260,584 طالب وطالبة.

هذا وقد جاء التفقد بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، وتواصل " محافظ دمياط " خلال زيارة المدرستين مع الطلاب ، للاطمئنان على مستوى الامتحان ، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بمتابعة العملية الامتحانية بشكل دورى للوقوف على أى مشكلات