محافظ الغربية يشدد علي المتابعة الميدانية لكل ما يخص المواطنين وتحقيق كل مطالبهم

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء محمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد و اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وتناول الاجتماع مناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، مع التركيز على تحسين الأداء الخدمي، مواجهة التحديات الطارئة، ووضع خطط تنموية مستدامة.

وأكد اللواء الجندي أن الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على تحقيقها يُعد أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تواجد رؤساء المدن والأحياء في الشارع بصورة يومية لمتابعة المشكلات بشكل مباشر، والعمل على حلها في أسرع وقت. وأوضح أن أي تقصير في أداء العمل لن يتم التسامح معه، حيث يُنتظر من الجميع تقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات الشارع الغربي.

وركز الاجتماع على ملف النظافة، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إزالة تراكمات القمامة بشكل مستمر، مع إعطاء الأولوية لتجميل الشوارع والميادين العامة، كما شدد على أهمية إزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير، ومنع وجود الباعة الجائلين في الأماكن الحيوية، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.



كما شدد المحافظ على ضرورة التصدي لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتعامل بحزم مع المخالفات منذ بدايتها لضمان عدم تفاقمها.

ومع اقتراب ذروة فصل الشتاء، وجه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن تساقط الأمطار.

وشدد على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع تجمعات المياه.

كما أصدر تعليمات بإجراء صيانة دورية لبالوعات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة.

وأكد المحافظ على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، ومطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية وشدد على التصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار

وأصدر توجيهاته باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول. وأكد على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، سواء الواردة من خلال منظومة شكاوى مجلس الوزراء أو عبر مبادرة “صوتك مسموع” والغربية بتتغير بيكم

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتأكيده على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الغربية. وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق رضا المواطن من خلال تقديم خدمات متكاملة وتحسين مستوى المعيشة.

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