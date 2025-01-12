رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يفتتح معرض "إبداعات فناني الجنوب".. صور

افتتح رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الأحد، معرض " إبداعات فناني الجنوب " بمكتبة مصر العامة علي هامش فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور القومسير الدكتور رمضان معتمد ، والدكتور أحمد حسن محمود الشعراوي، القومسير التنفيذي لمعرض الفنون التشكيلية.

معرض إبداعات فناني الجنوب

المعرض يقدم رؤي بصرية متعددة لفناني الجنوب بأفكار من الموروث الثقافي والحضاري المصري

شارك في المعرض، فنانين من جنوب مصر، وكان أغلبهم من الشباب والشابات خريجي وطلاب كلية الفنون الجميلة ، وقدموا خلال المعرض رؤى بصرية متعددة، وطرحوا افكارهم المستلهمة من الموروث الثقافي والحضاري المصري، حيث تضافرت الأعمال الفنية المنجزة لتؤكد على مفهوم الهوية المصرية عبر مجالات الإبداع التشكيلي المتعددة، سواء كانت تصويرًا أو رسما أو نحتا أو حفرا، متخذة من المعالجات والوسائط التشكيلية سبلا لتحقيق الصياغات البصرية التي تتفق مع مفهوم الهوية المصرية، فالمعرض يلقي الضوء على إبداعات فناني الجنوب بطرح مصري خالص.

وأكد المشرفان علي المعرض، وهما الدكتور رمضان معتمد ، والدكتور أحمد حسن الشعراوي أن المعرض يساهم في دعم المبدعين في مصر، وبخاصة إبداعات فناني الجنوب، ويؤكد أيضًا على تكامل المؤسسات التعليمية منها والمتمثلة في جامعة الأقصر برعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، ونشكر إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي تعاونهم معنا في إبراز الوجه الحقيقي للثقافة المصرية ودعم مبدعيها.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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