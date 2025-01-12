رئيس الأسقفية يهنئ الأرشمندريت ذمسكينوس بمنصبه الجديد

زار اليوم الاحد رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، لتهنئة الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، بمناسبة تعينه وكيلاً لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

وقدم رئيس الأساقف التهاني القلبيه لقدس الأرشمندريت ذمسكينوس، معربًا عن اعتزازه بالخدمة الجليلة التي يقدمها الأرشمندريت للكنيسة، مؤكدًا أهمية الدور الرعوي الذي يقوم به في تعزيز المحبة والسلام بين أبناء الكنيسة.

كما قدم رئيس الأساقفة التهنئة للمتروبوليت المطران سابا المدير الجديد لدير القديس جرجيوس "مارجرجس" البطريركي بمصر القديمة، متمنيًا له دوام التوفيق في رسالته.

وأشار رئيس الأساقفة، إلى العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيستين داخل مجلس كنائس مصر، واشتراكهما في العمل المسكوني معًا، والعمل المشترك لخدمة المجتمع.