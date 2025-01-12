قوات الاحتلال تقتحم مخيم عيتا الشعب شمال بيت لحم

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عيتا الشعب شمال بيت لحم، كما سيرت آلياتها في المخيم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.

وأضافت المراسلة خلال رسالة على الهواء، أنه لم يجر حتى اللحظة تفتيش للمنازل وإنما القوات تكتفي بالتحرك في الطرقات فقط، كما اعتقلت 3 أطفال فلسطينيين كما اعتقل 4 فلسطينيين في الخليل، موضحة أن شمال الضفة الغربية في جنين وقراها هجم المستوطنون على مواقع به وأصيب شابان.

وتابعت أن هجمات المستوطنين زادت كثيرا من بعد السابع من أكتوبر كما أن إشهار السلاح وإطلاق النار على الفلسطينيين زادت من بعد السابع من أكتوبر، كما أن حاجز جبارا الذي يفصل مدينة طول كرم عن قراها أغلقت قوات الاحتلال البوابة وأطلقت وابلا من الرصاص الحي وغاز كثيف على المواطنين.