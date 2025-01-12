حبس المتهم بقتل كهربائي طعناً وسط الشارع في الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل أنهي حياة كهربائي طعناً بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة الطالبية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه جري استكمال التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "سالم" 25 سنة، عاطل، و"مصطفي" 22 سنة، كهربائي، بسبب خلافات سابقة، قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.