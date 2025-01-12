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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية يؤكد أهمية التكاتف الإقليمي والدولي لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي
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أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية التكاتف الإقليمي والدولي لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار والحفاظ على مقدراتها ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.


كما شدد وزير الخارجية على  ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة.

توجه وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، مساء اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات تهدف إلى مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذه الاجتماعات تسعى أيضًا إلى بحث سبل دعم عملية سياسية شاملة بقيادة وطنية سورية، تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وتساهم في ضمان استقرار سوريا، وحدتها، وأمنها، وسيادتها على كامل أراضيها.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي الاجتماع الموسع حول سوريا الرياض