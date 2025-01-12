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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

2025.. من حرائق الأرض وعودة الزعماء ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ (فيديو)

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق
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في ظل التوترات العالمية، تثار تساؤلات حول أبرز الأحداث المتوقعة لعام 2025، بدءًا من الشائعات حول ظهور صدام حسين في سجون سوريا، مرورًا بحرائق لوس أنجلوس، وصولًا إلى ظهور بشار الأسد في موسكو دون حراسة.

وكانت خبيرة الفلك والأبراج ليلي عبداللطيف قد توقعت حدوث حرائق أمريكا خلال 2025 كان يتضمن توقعات باندلاع حرائق كبيرة في مناطق متعددة من الولايات المتحدة، خصوصًا في المناطق الغربية.

كما توقعت أن تواجه أمريكا تحديات بيئية كبيرة في مواجهة هذه الكوارث، مما يتطلب تدابير عاجلة من السلطات للتصدي لهذا التهديد المتزايد.

https://youtube.com/shorts/3XlCtrOeMyg

 

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