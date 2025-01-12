2025.. من حرائق الأرض وعودة الزعماء ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ (فيديو)

في ظل التوترات العالمية، تثار تساؤلات حول أبرز الأحداث المتوقعة لعام 2025، بدءًا من الشائعات حول ظهور صدام حسين في سجون سوريا، مرورًا بحرائق لوس أنجلوس، وصولًا إلى ظهور بشار الأسد في موسكو دون حراسة.

وكانت خبيرة الفلك والأبراج ليلي عبداللطيف قد توقعت حدوث حرائق أمريكا خلال 2025 كان يتضمن توقعات باندلاع حرائق كبيرة في مناطق متعددة من الولايات المتحدة، خصوصًا في المناطق الغربية.

كما توقعت أن تواجه أمريكا تحديات بيئية كبيرة في مواجهة هذه الكوارث، مما يتطلب تدابير عاجلة من السلطات للتصدي لهذا التهديد المتزايد.

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