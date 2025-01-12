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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مطرب شعبي دهس طفلاً بإمبابة للمحاكمة و20 يناير أولى الجلسات

أرشيفية
أرشيفية
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أحالت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، مطرب شعبي المتهم في واقعة دهس صغير بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 يناير كأولي جلسات محاكمته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة إمبابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة مطرب شعبي بطفل مما تسبب في اصابته، جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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