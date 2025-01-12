بنسبة إنجاز 99.7%.. سلامة الغذاء تستجيب للشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الأول لعام 2025، وذلك عن الفترة من 4 - 10 يناير 2025، عن قيام الهيئة العديد من الأنشطة المختلفة ، التي تضمنت قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 22 منتجًا و12 شركة و 1 مصنع، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 402 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 23 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 1 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 3 منشآت لتداول الأرز و 3 منشآت لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 30 شكوى وجاري فحص 16 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 444 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الجيزة ومدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وكما ورد في تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 155 شكوى وبلاغ تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية، أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 141 شكوى وبلاغا منها مع السير في فحص ومعالجة باقي الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد حققت خلال عام 2024 نسبة إنجاز بلغت 99.73%، في حين كان حجم الإنجاز المخطط 98.23% ، وهو ما يؤكد إلتزام الهيئة بالتفاعل الإيجابي وسرعة الاستجابة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتلبية رغبات المواطنين، والحرص على ضرورة توفير غذاء صحي وآمن للجميع.

