وزير الخارجية: نرفض انتهاك الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك

أدان وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية ويؤكد رفض مصر الكامل انتهاك الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك.

وتوجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مساء أمس السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات تهدف لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماعات تهدف أيضًا إلى سبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبى طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.