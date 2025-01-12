توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة السويس

وقع الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس اليوم الأحد، اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة السويس، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور شريف فهمي؛ نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم والأستاذ الدكتور محمد الشاهد؛ وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة والسادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بمكتبة الإسكندرية.

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل حرم جامعة السويس، خدمةً للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المهتمين بالشأن العلمي والثقافي، وبذلك تصبح السفارة رقم (32) في سلسلة السفارات التي تنشئها مكتبة الإسكندرية داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والدولية والتكنولوجية في شتي ربوع مصر فضلًا عن السفارات التي تم تدشينها داخل بعض الهيئات والمؤسسات المصرية.

وقال الدكتور أحمد زايد: إن مكتبة الإسكندرية من خلال سفارات المعرفة، تتخذ من التطور المذهل لتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سبيلًا لكسر حاجز المسافات بين مقر المكتبة بالإسكندرية وباقي الجامعات المنتشرة في كافة ربوع القطر المصري من مطروح إلى أسوان، لتسهيل توصيل المعلومات والمصادر المعرفية لإمداد المجتمع العلمي والثقافي بجميع ما تحتويه مكتبة الإسكندرية من موارد ثقافية وعلمية ومعرفية غير محدودة، لعل أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: عدد لا نهائي من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة والمتوفرة في صورة رقمية على خوادم المعلومات الموجودة بمكتبة الإسكندرية، قواعد بيانات دولية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية التي تحظي بها مكتبة الإسكندرية وعدد هائل من المحاضرات والندوات وورش العمل والحفلات التي تبث بثاً مباشراً داخل سفارات المعرفة عبر شبكة الانترانت (الشبكة الداخلية الخاصة بمكتبة الإسكندرية).

وأضاف زايد انه يمكن من خلال سفارات المعرفة يتم بث المحاضرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل التي تُنظم داخل الجامعة على شبكة الانترانت الخاصة بمكتبة الإسكندرية والتي تقوم بعرضها داخل المكتبة، بل وبثها بثاً مباشر في باقي السفارات المنتشرة في كافة الجامعات بجميع المحافظات. وبذلك تصبح سفارات المعرفة ملتقي لإنتاج وبث المعرفة من وإلى جميع الجامعات المربوطة بخط ربط الانترانت الخاص بمكتبة الاسكندرية، مما يعود بالنفع على الجامعات وعلى المكتبة، من خلال تبادل المعرفة واستغلال الطاقات العلمية بين المكتبة والجامعات الحاضنة لسفارات المعرفة.

وأكد أن سفارات المعرفة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية منذ نشأتها تسعي لتعزيز وتدعيم رؤية ورسالة مكتبة الإسكندرية في النهوض بالعلم والمعرفة وبناء جسورٍ من التواصل والترابط بين المكتبة والشباب المصري في شتي ربوع مصر.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف حنيجل عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية هذا الصرح العلمي العريق الذي يمثل منارة المعرفة والثقافة على مر العصور، وقال إن رؤية جامعة السويس تسعي بكل جهد إلى توفير المعرفة ليستفيد منها الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وأكد على أهمية دور المعرفة في بناء مجتمع متقدم.

وأضاف أن إنشاء سفارة المعرفة بجامعه السويس تتيح للطلاب والباحثين قاعدة معلومات ومصادر ضخمة تتناسب مع قيمة مكتبة الإسكندرية التاريخية في توفير المعرفة.

كما تحدث أشرف حنيجل عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتيح للباحثين الحصول على المعرفة والوصول إلى أحدث المعلومات والتقنيات، فهذه الإستراتيجية هي خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة.