وزير الرياضة يطمئن على بعثة بيراميدز في أنجولا.. ويكلف المسؤولين بالمتابعة

كلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لجنة من الوزارة بمتابعة بعثة نادي بيراميدز، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنجولا؛ بعد هبوط طائرة الفريق اضطرارياً في لواندا عاصمة أنجولا بعد ساعتين من إقلاعها بسبب المطبات الهوائية.



وفي استجابة سريعة، كلف وزير الرياضة المسؤولين من الوزارة لمتابعة تطورات هذه الأزمة والتأكد من سلامة أفراد البعثة وتقديم الدعم اللازم، في إطار الحفاظ علي سلامة الفريق وكافة أفراد البعثة.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الشاذلي، متابعة الوزير لكافة المستجدات الخاصة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة وذلك بعدما اطمأن على الحالة الصحية لجميع أعضاء الفريق والإجراءات اللاحقة للمتابعة.