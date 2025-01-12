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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بحضور أسقف هولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء في بلجيكا

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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احتفلت الكنيسة القبطية في بلجيكا، بافتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والقديس كريستوفل والقديس ابي سيفين في مدينة Brugges في منطقة فلاندر شمال بلجيكا.

وبدأ اليوم بالقداس الالهي الذي اشترك فيه الأنبا ارساني أسقف هولندا،  القمص موسي سرور والقمص اباكير منير وبعض من كهنة هولندا، وبعد القداس تم ايداع ذخيرة من رفات القديس بشنونه في مقصورة الرفات بالكنيسة بعد أن تم تطيبها بالحنوط والاطياب. 

وفي ظهر اليوم أقيم أحتفالا رسميا حضره Mgr Lodewijk Aerts Bisschop van Brugges وعمدة المدينة Burgemeester van Brugge Dhr. Dirk De fauw و السفير المصري في بروكسل  أحمد ابو زيد والسادة الكرام أعضاء مجلس الكنيسة وبالاخص philippe.lecluyse, Rob De Waepenaere و Pr. Geert Goethalsكاهن كنيسة سان ميخائيل في Kortrijk أول مكان صلينا فيه في المنطقة وكذلك السيدةCatherine Bossuyt-Debrouwere من الاسرة التي أسست الكنيسة في بدايتها وقد شمل الاحتفال مجموعة من الكلمات القاها كل من القمص موسي سرور والسقير المصري وعمدة مدينة Bru.

الكنيسة القبطية بلجيكا كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار القديس كريستوفل Brugges الانبا ارساني اسقف هولندا