كلاسيكو الأرض.. تشكيل هجومى متوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة، بين فريق ريال مدريد، ونظيره برشلونة، وذلك فى كلاسيكو الأرض، والذى من المقرر أن ينطلق فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)".

ويستضيف ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، فى عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، كلاسيكو الأرض بين الفريق الملكى ونظيره الكتالونى، ضمن منافسات نهائى كأس السوبر الإسبانى.

وتأهل برشلونة إلى نهائى بطولة كأس السوبر بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، بينما وصل فريق ريال مدريد إلى تلك المباراة بعد الفوز على ريال مايوركا بثلاثية نظيفه فى مباراة دراماتيكيه.

ومن المتوقع أن يخوض هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - مارتينيز - كوبارسي - بالدي.

خط الوسط: كاسادو - جافي - بيدري .

خط الهجوم: يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

