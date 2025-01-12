أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج العام وذلك لمتابعة سير العمل و الإطمئنان الي انتظام الكوادر الطبية و الفنية و الوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفي ،
و رافقه خلال الزيارة ا. أحمد عز مدير مكتب سيادته ، بحضور الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفي و الدكتور هيثم محي نائب مدير المستشفي و الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج ورئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى
وتابع "دويدار" انتظام تقديم الخدمات بالعيادات الخارجية
وتفقد "دويدار" عيادات النساء والتوليد و تنظيم الأسرة و عيادة أمراض الذكورة و عيادة الجلدية و عيادة الروماتيزم و العظام و عيادة الجراحة و الباطنة .
ووجه دويدار بزيادة عدد الأطباء بعدد من العيادات في بعد ملاحظة إقبال عدد كبير من المواطنين علي تلك العيادات .
و تابع دويدار جولته بالمستشفي حيث تفقد قسم الأطفال وعناية الأطفال
و قسم الحضانات و القسم الداخلي جراحة .
و أشاد دويدار بالتزام الكوادر الطبية و الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين
مشدداً على الحفاظ على مستوي الخدمة و السعي للأفضل دائماً
كما شكر دويدار جهود وزارة الصحة والسكان لدعمها الدائم للقطاع الصحي بالمحافظة و التي كان آخرها وصول المستشفي جهاز أشعة الماموجرام
المتخصص في الكشف المبكر عن الأورام .
مثمناً جهود مدير المستشفي و الفريق الطبي بها
وسعيهم الدائم لتقديم خدمات متميزة للمرضي المترددين عليها .
جدير بالذكر أن مستشفى سوهاج العام تعد من أكبر مستشفيات المحافظة و تقدم خدماتها المتخصصة و المتميزة لمواطني المحافظة و إجمالي طاقتها الإستيعابية 336 سرير
و إجمالي أسرة العنايات بها
82 سرير عناية و تضم أحدث أجهزة الفحوصات و التشخيص
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وكيل وزارة الصحة بسوهاج يجري جولة تفقدية بمستشفى سوهاج العام
أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج العام وذلك لمتابعة سير العمل و الإطمئنان الي انتظام الكوادر الطبية و الفنية و الوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفي ،