وكيل وزارة الصحة بسوهاج يجري جولة تفقدية بمستشفى سوهاج العام

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج العام وذلك لمتابعة سير العمل و الإطمئنان الي انتظام الكوادر الطبية و الفنية و الوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفي ،

و رافقه خلال الزيارة ا. أحمد عز مدير مكتب سيادته ، بحضور الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفي و الدكتور هيثم محي نائب مدير المستشفي و الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج ورئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى

وتابع "دويدار" انتظام تقديم الخدمات بالعيادات الخارجية

وتفقد "دويدار" عيادات النساء والتوليد و تنظيم الأسرة و عيادة أمراض الذكورة و عيادة الجلدية و عيادة الروماتيزم و العظام و عيادة الجراحة و الباطنة .

ووجه دويدار بزيادة عدد الأطباء بعدد من العيادات في بعد ملاحظة إقبال عدد كبير من المواطنين علي تلك العيادات .

و تابع دويدار جولته بالمستشفي حيث تفقد قسم الأطفال وعناية الأطفال

و قسم الحضانات و القسم الداخلي جراحة .

و أشاد دويدار بالتزام الكوادر الطبية و الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

مشدداً على الحفاظ على مستوي الخدمة و السعي للأفضل دائماً

كما شكر دويدار جهود وزارة الصحة والسكان لدعمها الدائم للقطاع الصحي بالمحافظة و التي كان آخرها وصول المستشفي جهاز أشعة الماموجرام

المتخصص في الكشف المبكر عن الأورام .

مثمناً جهود مدير المستشفي و الفريق الطبي بها

وسعيهم الدائم لتقديم خدمات متميزة للمرضي المترددين عليها .

جدير بالذكر أن مستشفى سوهاج العام تعد من أكبر مستشفيات المحافظة و تقدم خدماتها المتخصصة و المتميزة لمواطني المحافظة و إجمالي طاقتها الإستيعابية 336 سرير

و إجمالي أسرة العنايات بها

82 سرير عناية و تضم أحدث أجهزة الفحوصات و التشخيص

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