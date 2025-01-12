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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الصحة بسوهاج يجري جولة تفقدية بمستشفى سوهاج العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج العام وذلك لمتابعة سير العمل و الإطمئنان الي انتظام الكوادر الطبية و الفنية و الوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفي ، 
و رافقه خلال الزيارة ا. أحمد عز مدير مكتب سيادته  ، بحضور الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفي و الدكتور هيثم محي نائب مدير المستشفي و الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج ورئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى 
وتابع "دويدار" انتظام تقديم الخدمات بالعيادات الخارجية 
وتفقد  "دويدار" عيادات  النساء والتوليد و تنظيم الأسرة و عيادة أمراض الذكورة و عيادة الجلدية و عيادة الروماتيزم و العظام و عيادة الجراحة و الباطنة . 
ووجه دويدار بزيادة عدد الأطباء بعدد من العيادات في بعد ملاحظة إقبال عدد كبير من المواطنين علي  تلك العيادات . 
و تابع دويدار جولته بالمستشفي حيث تفقد قسم الأطفال وعناية الأطفال 
و قسم الحضانات و القسم الداخلي جراحة . 
و أشاد دويدار بالتزام الكوادر الطبية و الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين 
مشدداً على الحفاظ على مستوي الخدمة و السعي للأفضل دائماً 
كما شكر دويدار جهود وزارة الصحة والسكان لدعمها الدائم للقطاع الصحي بالمحافظة و التي كان آخرها وصول المستشفي جهاز أشعة  الماموجرام 
المتخصص في الكشف المبكر عن الأورام . 
مثمناً جهود مدير المستشفي و الفريق الطبي بها 
وسعيهم الدائم لتقديم خدمات متميزة للمرضي المترددين عليها . 
جدير بالذكر أن مستشفى سوهاج العام تعد من أكبر مستشفيات المحافظة و تقدم خدماتها المتخصصة و المتميزة لمواطني المحافظة و إجمالي طاقتها الإستيعابية 336 سرير 
و إجمالي أسرة العنايات بها 
82 سرير عناية و تضم أحدث أجهزة الفحوصات و التشخيص

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