رئيس هيئة الكتاب: مشاركة 80 دولة و1300 دار نشر بالدورة الـ56 لمعرض الكتاب

أعلن الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، ستشهد مشاركة 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض. ويعكس هذا العدد الكبير حرص الجهات الثقافية على المشاركة في هذا الحدث الثقافي الضخم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل المعرض، أشار بهي الدين إلى أن المعرض يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الدولة بالثقافة والقراءة كجزء من هوية مصر. وأضاف أن الدورة الحالية تحمل شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، الذي يعبر عن حرص وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، على تعزيز ثقافة القراءة والكلمة، ودور المعرض كمنصة حقيقية تسهم في تشكيل الفكر والرؤى عبر الأجيال.

كما أكد أن سلطنة عمان ستكون ضيف شرف هذا العام، وستحضر بإرثها الثقافي المتنوع، مما يضيف لمسة عربية للمعرض. وأضاف أن اللجنة الاستشارية عملت شهورًا طويلة لرسم رؤية البرنامج الثقافي، واختارت اسم العالم المصري أحمد مستجير لتكريمه، بالإضافة إلى اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكريم مسيرتها الأدبية في مجال أدب الطفل.

وأكد بهي الدين أن المعرض سيسهم في تعزيز الشخصية الوطنية، وسيشمل لقاءات بين الكتاب والمفكرين لمناقشة قضايا ثقافية واجتماعية، بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. كما سيشهد المعرض لأول مرة مهرجانًا دوليًا للشعر، مع تبادل ثقافي عالمي بالتعاون مع وزارة الخارجية. وأوضح أن المعرض سيضم أيضًا مناقشات حول الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الدولي والعرب، فضلاً عن الرقمنة المحتوى الثقافي، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والبرامج المهنية والمبادرات الجديدة.