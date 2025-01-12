غرفة السلع السياحية تطرح برنامج التأمين الطبي للأعضاء

كشفت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن طرح برنامج التأمين الطبي لأعضاء الغرفة، في إطار حرصها على رعاية مصالحهم، وتلبية احتياجات الأعضاء وأسرهم.

وأوضحت الغرفة، أن الخدمة الجديدة التي تعاقدت عليها الغرفة مع شركة وادى النيل للرعاية الطبية، تُمكن الأعضاء والعاملين بالمحال السياحية من الحصول على جميع الخدمات الطبية بنسب خصم خاصة من خلال شبكة طبية متميزة فى جميع أنحاء الجمهورية تتضمن كبرى المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل والصيدليات.

وأكد علي غنيم، رئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية، في بيان، أن الغرفة ستقدم خدمة "التأمين الطبي" للأعضاء الملتزمين بسداد الاشتراك السنوي، وبالمجان لصاحب المنشأة أو المدير المسئول، مشيرا إلى أنه فى حال طلب استخراج "كارت التأمين الطبي" للزوجة أو الأبناء أو العاملين بالمنشأه يتم سداد مبلغ ( 307.80 ) جنيها عن الكارنية الواحد "للفرد التابع" شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف غنيم، بأن كارت "التأمين الطبي" سوف يمنح العضو خصم خاص على جميع الخدمات الطبية (المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل)، وكذا خصم على الادوية المحلية والمستوردة، كما يوفر تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لمعرفة أقرب مكان للحصول على الخدمات الطبية وفقا للموقع الجغرافي للمشترك، وهو تطبيق متاح لجميع أجهزة الموبايل لتسهيل التعرف على الشبكة الطبية وسهولة التواصل مع مقدمي الخدمات.

وأعلن غنيم، أنه للاشتراك في الخدمة يشترط أن يتقدم العضو ببعض المستندات (صورة بطاقة الرقم القومي/ صورة شخصية 4*6/ رقم التليفون)، منوها إلى أنه يمكن ملء الاستمارة الخاصة بالرعاية الطبية للحصول على "كارت التأمين الطبي" من خلال مقر الغرفة الرئيسي بالدقي، وفروعها بالمحافظات السياحية الأربعة "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان".

وأشار غنيم، إلى أن مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية سوف يواصل العمل لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها أعضاء الغرفة كأسرة واحدة تعمل تحت مظلة واحدة، وتتكاتف للنهوض بقطاع السياحة المصري وتقديم الخدمة الأفضل للسائحين، داعيا المحال التي لا تزال تعمل دون عضوية الغرفة إلى سرعة التقدم بطلب للحصول على الترخيص السياحي والعضوية والاستفادة من المميزات التي توفرها الغرفة لأصحاب محال السلع السياحية والعاملين لديهم.