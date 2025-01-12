مصر تحتل الصدارة عربيًا بـ«أقوى الجيوش» في العالم

احتلت الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية المراتب الخمس الأولى في تصنيف Global Firepower لأقوى الجيوش لعام 2025.

وجاء هذا التصنيف بناءً على تقييم شامل يشمل 50 مؤشرًا مختلفًا لتحديد القوة العسكرية للدول، مثل تنوع الأسلحة، القدرات التكنولوجية، الموارد الطبيعية، والاستقرار المالي.

في مقدمة التصنيف، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها روسيا والصين في المركزين الثاني والثالث على التوالي. بينما احتلت الهند وكوريا الجنوبية المركزين الرابع والخامس.

أما على الصعيد العربي، فقد تصدر الجيش المصري الترتيب على المستوى الإقليمي، حيث حل في المركز 19 عالميًا، متفوقًا بذلك على جميع الجيوش العربية، تلاه الجيش السعودي في المركز الثاني على مستوى العالم العربي، ثم الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة، بينما جاء الجيش العراقي في المركز الرابع والجيش الإماراتي في المركز الخامس على مستوى العالم العربي.

من جهة أخرى، تذيلت بعض الدول القائمة في المراتب الأخيرة، حيث احتلت كوسوفو والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وبنين وبوتان آخر المراتب في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2025.

ويستند تصنيف Global Firepower إلى مجموعة من المؤشرات المهمة التي تشمل القدرة على الإنتاج العسكري المحلي، عدد الأسلحة، الاستعداد القتالي، التدريب اللوجستي، بالإضافة إلى القوة التكنولوجية وحجم القوات القتالية، ليعكس تقييمًا دقيقًا وشاملًا للقدرة العسكرية العالمية.