التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

يسعى الفريق المصري البورسعيدي اليوم الأحد في مشواره، للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كاس الكونفدرالية، حيث يواجه اليوم فريق إنيمبا النيجيري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

ومن المتوقع أن يدفع علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، بالتشكيل الأساسي المعتاد في مواجهة إنيمبا النيجيري.

ويأتي التشكيل المتوقع للمصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي

خط الوسط: محمود حمادة، أحمد القرموطي، ساميودو (البنيني)، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن

وكان قد أعلن على ماهر المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي، قائمة النسور التي ستخوض مباراة إنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وجاءت قائمة المصري في مواجهة إنيمبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن على، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين.