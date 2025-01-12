مجلس النواب يستقبل عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، خاصة من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني، استقبل المجلس اليوم، عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه، وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.