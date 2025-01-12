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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يستقبل عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعضاء تنسيقية شباب
أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، خاصة من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني، استقبل المجلس اليوم، عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كما استقبلهم  المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه، وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر. 

مجلس النواب الثقافة البرلمانية الشباب الشأن السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عمرو درويش