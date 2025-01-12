200 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسودان والسعودية أكبر الدول المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول لعام 2025، وذلك عن الفترة من 4 - 10يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 45 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 46 زيارة، وأصدرت الإدارة 2226 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1117 شركة مصدرة.



كما شاركت الهيئة في مفاوضات الجولة الأولى مع الجانب الإماراتي بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات المتحدة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5200 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1520 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 650 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها خضروات بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنف بنحو 47 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 62 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 8 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 71 ألف طن.



ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 172 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1150 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 460 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1450 رسالة بنحو 191 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 210 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول عريض وفول الصويا ، من 82 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها استراليا، أوكرانيا واندونيسيا.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 452 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 225 رسالة.