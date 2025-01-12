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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب لهو الأطفال.. إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل جارهما في الشرابية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة عاطلين متهمين بقتل جارهما في مشاجرة نشبت بينهم حول لعب الأطفال في منطقة الشرابية، للمحاكمة الجنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3  أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.

وكشفت التحريات أنه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فأسقطوه غارقًا في دمائه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين واعترفا ارتكاب الواقعة وارشدا عن السلاح المستخدم في جريمتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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